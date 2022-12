Beursblik: na Powell ook Lagarde een havik Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) Voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank heeft zich donderdag een echte havik getoond, nadat voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve dit woensdagavond al deed. De renteverhoging van 50 basispunten was geen verrassing, maar de agressieve toon die Lagarde aansloeg donderdagmiddag was dat wel, zegt marktanalist Bas van Geffen van Rabobank tegen ABM Financial News. "De ECB laat duidelijk merken dat deze vertraging van 75 naar 50 basispunten niet betekent dat ze op het punt staat een draai te maken in het beleid", aldus Van Geffen. Lagarde suggereerde volgens de analist zelfs dat er rekening moet worden gehouden met "een periode van verhogingen met 50 basispunten". Daarmee lijkt een renteverhoging van 50 punten in februari, bij het volgende rentebesluit van de ECB, "vrijwel een zekerheid", aldus Rabobank. "En de markt ziet nu ook het risico dat het daarna nog één of twee vergaderingen in dit tempo doorgaat." Bovendien, zo voegde Van Geffen toe, hintte Lagarde op een hoger eindpunt voor de beleidsrente dan de markt tot nu toe had ingeprijsd. De ECB ziet de inflatie in 2025 nog altijd op 2,3 procent en de kerninflatie op 2,4 procent. Lagarde gaf toe dat dit zou betekenen dat de ECB haar doelstelling niet haalt. "Met andere woorden, de staframingen suggereren dat de ECB meer moet doen om te zorgen dat ze wel op 2 procent uitkomen", stelde Van Geffen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de aangekondigde plannen om vanaf maart te beginnen met kwantitatieve versoepeling, vulde Van Geffen aan. Inmiddels noteert de euro/dollar rond de 1,07. De Duitse tienjaarsrente stijgt met 17 basispunten tot 2,109 procent. Bron: ABM Financial News

