Aandeelhouders B&S sturen voorzitter Van Barneveld weg

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhoudersvergadering van retailer B&S heeft de voorzitter van de raad van commissarissen de bestuurshamer per direct ontnomen. Dit maakte het bedrijf donderdagmiddag na afloop van de vergadering bekend. Daarmee komt de vergadering tegemoet aan de wens van B&S-grootaandeelhouder Sarabel Invest, goed voor een belang van 67,26 procent in B&S. In overeenstemming met de persmededelingen van half november is ook het vertrek van commissaris Kitty Koelemeijer geëffectueerd. Zij zei op te stappen als Van Barneveld zou sneuvelen tijdens de vergadering. B&S verwacht conform de voorschriften de benoeming van één of meerdere, nieuwe leden voor de raad van commissarissen. De vergadering van vandaag betrof een uitgestelde vergadering van 17 november. Deze werd destijds belegd op initiatief van Sarabel, die Van Barneveld uit diens positie verwijderd wilde zien. Sarabel is het investeringsvehikel van Willem Blijdorp, oprichter en grootaandeelhouder van B&S Group, dat het bedrijf van de beurs wil halen. De Raad van Commissarissen wees een overnamebod af, omdat de prijs te laag zou zijn en de financiering mogelijk niet solide. Onafhankelijk commissaris Kitty Koelemeijer kondigde in november aan op te stappen als Van Barneveld zou worden weggestuurd. Bron: ABM Financial News

