Nikola en Plug werken samen waterstofeconomie

Beeld: Nikola

(ABM FN-Dow Jones) Autofabrikant Nikola en waterstofspecialist Plug Power gaan samenwerken om de waterstofeconomie een impuls te geven. Dat maakten de Amerikaanse bedrijven donderdagmiddag bekend. Plug zal in de komende drie jaar tot 75 elektrische vrachtwagens van Nikola bestellen, die hun elektriciteit halen uit brandstofcellen met waterstof. Deze trucks kunnen dan groene waterstof gaan leveren aan klanten in Noord-Amerika, die naar een CO2-vrij energiesysteem willen overstappen. Nikola bouwt een waterstofcentrale in Arizona en schaft daarvoor Plugs systeem aan om waterstof vloeibaar te maken. Bron: ABM Financial News

