ECB verhoogt rente met 50 basispunten

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft de rente donderdag conform verwachting met 50 basispunten verhoogd. Dit bleek uit het rentebesluit van de ECB. Door de verhoging met 50 basispunten worden de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit verhoogd tot respectievelijk 2,50, 2,75 en 2,00 procent, per 21 december. Het bestuur van de bank is oordeel dat de rente nog steeds in een gestaag tempo aanzienlijk zal moeten stijgen om niveau's te bereiken die voldoende restrictief zijn om ervoor te zorgen dat de inflatie naar de doelstelling van 2 procent terugkeert. In juli verhoogde de centrale bank de rente voor het eerst in 11 jaar, toen met 50 basispunten. Begin september en eind oktober volgden verhogingen met 75 basispunten. Om 14:45 uur geeft voorzitter Christine Lagarde een toelichting. De euro/dollar noteert rond het rentebesluit op 1,0643. Bron: ABM Financial News

