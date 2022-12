Update: Bank of England verhoogt rente met 50 basispunten

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft de rente donderdag zoals verwacht verhoogd met 50 basispunten. De beleidsrente gaat van 3,00 naar 3,50 procent, meldde de Britse centrale bank.

Zes van de negen centrale bankiers stemden voor een verhoging met 50 basispunten. Twee beleidsmakers wilden dat de rente onveranderd bleef op 3,00 procent, terwijl één lid van de vergadering een verhoging naar 3,75 procent wenste.

De valutamarkt reageert met verwarring op het feit dat de vergadering niet unaniem op dezelfde lijn zit, zei Naeem Aslam van Avatrade. Hierdoor bewoog het Britse pond volatiel in reactie op het rentebesluit.

De euro steeg met 0,33 procent tegenover het Britse pond, tot 0,8526. Volgens Aslam is dat omdat handelaren geloven dat de hogere rente een diepere recessie zal veroorzaken.

Het tempo van 50 basispunten was is een vertraging na de 75 basispunten in november, nadat de inflatie leek te stabiliseren volgens recente data. Het voornaamste doel van de renteverhogingen is om de sterke inflatie van de consumentenprijzen te beteugelen.

In oktober stond de inflatie op een record van 11,1 procent in het Verenigd Koninkrijk. Woensdag bleek het cijfer in november te zijn gedaald tot 10,7 procent, dankzij minder sterk stijgende prijzen voor benzine.

De Bank of England verwacht dat de energieprijzen de komende jaren weer zullen dalen waardoor de inflatie vanaf medio 2023 weer sterk zal dalen tot beneden de doelstelling van 2 procent in de jaren daarna.

Toch zijn er risico's dat de rente hoger blijft, omdat de lonen en consumentenprijzen stijgen. De werkloosheid is nog laag en er zijn veel vacatures.

De centrale bank voorziet een economische krimp van 0,1 procent in het vierde kwartaal van dit jaar. In november was dat nog een plus van 0,1 procent. Over de groei in de jaren daarna is de Bank of England veel somberder dan het begrotingsbureau van de Britse regering.

