Bank of England verhoogt rente met 50 basispunten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft de rente donderdag zoals verwacht verhoogd met 50 basispunten. De beleidsrente gaat van 3,00 naar 3,50 procent, meldde de Britse centrale bank. Twee centrale bankiers wilden dat de rente onveranderd bleef op 3,00 procent, terwijl één bankier een verhoging naar 3,75 procent wenste. De overige zes stemden voor een verhoging met 50 basispunten. Het tempo van 50 basispunten is een vertraging na de 75 basispunten in november. Het voornaamste doel van de renteverhogingen is om de sterke inflatie van de consumentenprijzen te beteugelen. In oktober stond de inflatie op een record van 11,1 procent in het Verenigd Koninkrijk. Woensdag bleek het cijfer in november te zijn gedaald tot 10,7 procent, dankzij minder sterk stijgende prijzen voor benzine. Bron: ABM Financial News

