Amerikaanse futures wijzen op lagere opening Wall Street

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen wezen donderdag rond het middaguur op een lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,9 procent in het rood. Daarmee houden de Amerikaanse aandelenmarkten de neerwaartse trend van woensdag vast, nadat de Federal Reserve suggereerde dat de rente mogelijk nog verder verhoogd zal moeten worden dan eerder gedacht om de inflatie in toom te houden. Conform de verwachting verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente met 50 basispunten naar een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent. De renteprognose voor 2023 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van september van een verwachting van 4,6 procent naar 5,1 procent nu. Voor 2024 werd de prognose verhoogd van 3,9 procent naar nu 4,1 procent. "Het einde is nog niet in zicht", waarschuwde marktanalist Viraj Petel van Vanda Research. Fed-voorzitter Jerome Powell zei dat substantieel meer bewijs is vereist om vertrouwen te krijgen dat de inflatie inderdaad in een dalende trend zit. Veel beleggers blijven ook voorzichtig over de vooruitzichten voor de economie. Ze vrezen dat hogere financieringskosten de komende maanden op de bedrijfswinsten zullen drukken. "2023 is het jaar waarin je de impact van al deze renteverhogingen begint te zien", zei marktanalist Seema Shah van Principal Asset Management. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een zestal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, de detailhandelsverkopen en de Philadelphia Fed-index, gevolgd door industriële productiedata, bedrijfsvoorraden en het vertrouwen van huizenbouwers in december. De euro/dollar noteerde op 1,0617. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0681 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0682 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,5 procent hoger. Bedrijfsnieuws Tesla noteerde voorbeurs 1,8 procent lager, nadat uit documenten ingediend bij de SEC bleek dat Elon Musk voor meer dan 3,5 miljard dollar aan aandelen Tesla heeft verkocht. Huizenbouwer Lennar daalde voorbeurs 3,9 procent, ondanks een beter dan verwachte omzet in het afgelopen kwartaal. Nordson won 2,6 procent. Het precisietechnologiebedrijf boekte het afgelopen kwartaal een 14 procent hogere omzet, dankzijeen sterke vraag in bijna al zijn eindmarkten. RCI Hospitality steeg nabeurs 4,8 procent. De exploitant van stripclubs en restaurants zei dat het zijn aanwezigheid in Texas en Colorado gaat uitbreiden. Voorbeurs was er nog geen handel in het aandeel. Adobe publiceert nabeurs kwartaalcijfers en noteerde voorbeurs 1,7 procent lager. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,6 procent lager op 3.995,32 punten. De Dow Jones index eindigde 0,4 procent in het rood op 33.966,35 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,8 procent tot 11.170,89 punten. Bron: ABM Financial News

