Euronav wil combinatie met Frontline doorzetten

Beeld: Euronav

(ABM FN) Euronav heeft donderdagmiddag herhaald dat het een combinatie wil met Frontline. Euronav ontving een brief van CMB waarin de familie Saverys oproept de fusieplannen met Frontline te beëindigen. CMB zou inmiddels meer dan 25 procent van de aandelen hebben en kan daarmee een formele fusie blokkeren. "Maar dit kan een operationele combinatie tussen twee bedrijven niet tegenhouden", benadrukte Euronav donderdag. Euronav wijst erop dat de meerderheid van de aandeelhouders de combinatieplannen wel steunt. Frontline heeft een belang van minimaal 50 procent plus 1 aandeel nodig in Euronav om de controle te verwerven. Bron: ABM Financial News

