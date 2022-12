Beursblik: Goldman Sachs tipt energie en grondstoffen voor 2023

(ABM FN-Dow Jones) De markt voor energie en bulkgoederen werd in 2022 gedomineerd door de dollar, maar zal in 2023 gevormd worden door onvoldoende investeringen, wat kansen biedt voor prijsstijgingen. Dat stelde Goldman Sachs in een rapport.

Volgens Goldman Sachs zijn de werkvoorraden in brede zin laag, met een olievoorraad die vooral op zee werd opgebouwd in tankers, terwijl ook de reservecapaciteit in bijna alle markten is opgebruikt.

Ondanks de recordprijzen voor energie werden er dit jaar geen extra kapitaalinvesteringen gedaan, omdat de markt rekende op een recessie in 2023.

Door opsouperen van de voorraden en het afbouwen van schulden, werd op korte termijn ondergeïnvesteerd, wat de olieprijs deed zakken. Ook een onvolledige heropening van de Chinese markt hielp de prijzen laag houden sinds oktober.

Nu geld snel duurder is geworden, willen partijen minder energiereserves, zowel fysiek als in de boeken, aanhouden. Daardoor zijn de markten niet voorbereid op groei in 2023, volgens Goldman Sachs. De bank verbaast zich over het gebrek aan investeringen in energie voor morgen.

Volgens Goldman Sachs daalden de olieprijzen vooral omdat centrale bankiers lenen duurder maakten en liquiditeit opdweilden. Maar als er niet voldoende wordt geïnvesteerd in de aanvoer van olie, dan blijven er tekorten bestaan op de langere termijn, met hogere en meer volatiele prijzen.

De economen van de zakenbank voorzien dat de economische groei gaat terugkeren met de heropening van China, terwijl de overstap van Europa naar efficiëntere energievoorziening slechts een eenmalige productiedaling tot gevolg heeft. Ook zal de Fed de rente minder snel verhogen. Daarom zien de analisten een rendement van 43 procent op deze bulkgrondstoffen volgend jaar.

Met een rendement van 42 procent in 2021 en 23 procent in 2022, zal 2023 dus voor het derde jaar op rij de beste beleggingscategorie zijn, voorzien de analisten.