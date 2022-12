Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager, nadat de Amerikaanse Federal Reserve woensdag nog geen aanleiding zag het rentebeleid te versoepelen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een verlies van 1,1 procent op 437,70 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,2 procent naar 14.296,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van eveneens 1,2 procent met een stand van 6.651,57 punten. De Britse FTSE daalde 0,5 procent naar 7.455,41 punten. Er zijn twee interessante elementen in de boodschap van de Fed, zei Naeem Aslam, marktanalist bij AvaTrade. "Allereerst lijkt het niet dat de Fed al denkt dat de rentepiek is bereikt. Bovendien zullen hogere rentes waarschijnlijk langer aanhouden dan beleggers dachten, en dat leidde gisteren tot een uitverkoop op de markten", aldus de analist. De Franse inflatie kwam op maandbasis in november in de definitieve meting uit op 0,3 tegen een eerder gemelde 0,4 procent. De inflatie van 6,2 procent op jaarbasis bleef intact. Vanmiddag volgen de Europese Centrale Bank en de Bank of England met verse rentebesluiten. In beide gevallen verwacht de markt een verhoging met 50 basispunten. De Zwitserse centrale bank verhoogde vanochtend de rente ook met 50 basispunten, terwijl de Noorse bank het bij een verhoging met 25 basispunten hield. In de VS volgen vanmiddag verder de wekelijkse steunaanvragen, ingeschat op 232.000, de detailhandelsverkopen over november, de activiteitenindex van de Fed van Philadelphia, de industriële productie in november en de bedrijfsvoorraden in oktober. De olieprijs bewoog donderdag nauwelijks. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het rood op 76,99 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 82,48 dollar werd betaald, een daling van 0,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0622. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0644 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0685 op de borden.



Bedrijfsnieuws Hennes & Mauritz heeft in de afgelopen 12 maanden de omzet zien stijgen, ondanks winkelsluitingen in onder meer Rusland. De koers van het aandeel noteerde een verlies van 4,2 procent. Carlsberg neemt het Canadese bedrijf Waterloo Brewing over voor 144 miljoen Canadese dollar. De koers van het aandeel Carlsberg noteerde 0,9 procent lager. In Parijs en Frankfurt was het optimisme van eerder in week wel verdwenen, met op de beursvloer van de eerste slechts vier stijgers en van de tweede drie plusjes. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,2 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,6 procent tot 3.995,29 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 33.966,35 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 11.170,89 punten. Bron: ABM Financial News

