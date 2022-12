Valuta: ECB en Bank of England in focus

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag nog altijd stevig boven de 1,06 dollar, op een dag waarop tal van centrale banken, waaronder de Europese Centrale Bank en de Bank of England, met de laatste rentebeslissing van 2022 naar buiten komen, nadat de Federal Reserve dat woensdagavond al deed.

"Het wachten is nu op het rentebesluit van de Britten en de ECB", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Met betrekking tot de ECB zal vooral het perspectief voor het rentebeleid na nu belangrijk voor de markt zijn. Als de bankvoorzitter Christine Lagarde in de toelichting op het besluit een indicatie van terughoudendheid in het beleid, van enige mildheid daarin afgeeft, kan dat voor de euro een verzwakking betekenen", aldus Erdmann.

Voor zowel de Britse centrale bank als de ECB wordt een verhoging met 50 basispunten verwacht naar respectievelijk 3,5 en 2,5 procent.

Conform de verwachting verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente met 50 basispunten naar een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent, een besluit dat unaniem was.

Woensdag kort na 21.00 uur noteerde de euro het voorlopig hoogste punt van de week op 1,0690 dollar in een volatiele handelssessie voor het muntpaar.

De renteprognose voor 2023 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van september van een verwachting van 4,6 procent naar 5,1 procent nu. Voor 2024 werd de prognose verhoogd van 3,9 procent naar 4,1 procent.

In een toelichting op het rentebesluit zei voorzitter Jerome Powell dat de markt er op moet rekenen dat aanhoudende renteverhogingen passend zullen zijn. Powell zei zich bewust te zijn van de risico's die de hoge inflatie met zich meebrengt.

Recent lijkt de inflatie aan het dalen, maar het vereist substantieel meer bewijs om vertrouwen te krijgen dat de inflatie inderdaad in een dalende trend zit, zei Powell woensdag.

De Amerikaanse centrale bank raamde de inflatie voor dit jaar op 5,6 procent, wat een opwaartse bijstelling is ten opzichte van de raming in september. Toen werd nog uitgegaan van een inflatie van 5,4 procent. De raming voor 2023 werd opwaarts bijgesteld van 2,8 procent naar 3,1 procent en ook de raming voor 2024 werd opwaarts bijgesteld, van 2,3 procent naar 2,5 procent.

De Amerikaanse economie groeit dit jaar volgens de Fed slechts met 0,5 procent. Maar dat is wel een opwaartse bijstelling van de 0,2 procent die in september werd aangehouden. Powell voegde toe dat de Amerikaanse economie inmiddels aanzienlijk is vertraagd ten opzichte van vorig jaar. Volgend jaar is de groei naar verwachting opnieuw 0,5 procent en in 2024 1,6 procent.

De rente in Zwitserland werd donderdag door de SNB verhoogd van 0,50 naar 1,00 procent "teneinde de inflatie en de verspreiding ervan tegen te gaan", zo stelde de centrale bank. De Noren verhoogden de rente met 25 basispunten bij naar 2,75 procent met de verwachting ook in het eerste kwartaal van 2023 door te gaan met verhogen van de beleidsrente.

Na vandaag verschuift de aandacht naar vrijdag met daarop een aantal eerste indicaties voor de economische ontwikkeling in Japan, Europa en het de VS met de samengestelde inkoopmnagersindices over december in een voorlopige meting.

De Franse inflatie kwam op maandbasis in november in een nieuwe en definitieve meting uit op 0,3 tegen een eerder gemelde 0,4 procent. De inflatie van 6,2 procent op jaarbasis bleef intact.

In de VS volgen vanmiddag de wekelijkse steunaanvragen, ingeschat op 232.000, de detailhandelsverkopen over november, de activiteitenindex van de Fed van Philadelphia, de industriële productie over november en de bedrijfsvoorraden over oktober.

De euro noteerde donderdag 0,6 procent lager op 1,0621 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8609 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,7 procent en noteerde op 1,2336 dollar. De dollar steeg 0,5 procent ten opzichte van de Zwitserse valuta naar 0,9292 dollar en 1 procent ten opzichte van de Noorse munteenheid naar 9,8075 Noorse kroon.