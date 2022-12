AEX flink in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend flink lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 1,3 procent tot 721,47 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat de beurzen lager koersen nadat de Federal Reserve woensdagavond conform verwachting de rentes verhoogde met 50 basispunten, terwijl de verwachtingen voor het aantal renteverhogingen voor volgend jaar werden verhoogd. "Ondanks de havikachtige inslag van de Fed, bleef de reactie van de markt redelijk beperkt", aldus Hewson.

De prognose van de Fed voor 2023 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van september van een verwachting van 4,6 procent naar 5,1 procent nu. Voor 2024 werd de renteprognose verhoogd van 3,9 procent naar nu 4,1 procent.

"Er komen geen renteverlagingen totdat de Fed er vertrouwen in heeft dat de inflatie op weg is naar de twee procent", reageerde marktanalist Philip Marey van Rabobank. Dit terwijl de markten nog steeds op een renteverlaging rekenen in 2023.

ING verwacht dat de 5,1 procent die de Fed voorspelt, vermoedelijk niet op het bord zal komen te staan. De bank voorziet in februari nog een verhoging van 25 of 50 basispunten, afhankelijk van de macro-economische cijfers. Daarna zal de Fed een pauze inlassen, zo verwacht ING.

Hewson van CMC Markets wees verder op dalende koersen in Azië vanochtend, na cijfers over de Chinese detailhandel en industrie. De detailhandelsverkopen liepen afgelopen maand met 5,9 procent veel sterker terug dan verwacht, mede door de strenge coronamaatregelen. Ook cijfers over de industriële productie vielen tegen.

Beleggers in Europa richten zich inmiddels op rentebesluiten van de Bank of England en de Europese Centrale Bank, die vermoedelijk de rentes beide met 50 basispunten zullen verhogen. Vanochtend verhoogde de Noorse centrale bank de rente met 25 basispunten tot 2,75 procent. De Zwitserse centrale bank koos voor een verhoging van 50 basispunten tot 1,00 procent.

"In tegenstelling tot in de VS en de Europese Unie zijn er in het Verenigd Koninkrijk nog maar weinig signalen dat de inflatie heeft gepiekt, zelfs nu de economie flink vertraagt", aldus Hewson. "De zwakke economische vooruitzichten zullen een rol spelen in het besluit vandaag van de Bank of England, waarbij de kans op verdeeldheid onder Britse centrale bankiers reëel is."

Hewson verwacht dat sommige beleidsmakers zullen aansturen op een verhoging van 25 basispunten en niet van 50 basispunten, terwijl anderen juist een verhoging van 75 basispunten nodig vinden.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0620. De olieprijzen daalden met circa een half procent tot 76,80 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerden alleen de defensieve waarden Ahold en KPN nipt in het groen. Adyen was de grootste daler met een koersverlies van 5,6 procent.

In de AMX won Galapagos 1,9 procent. Alfen verloor 1,1 procent en Basic-Fit 1,3 procent.

In de AScX daalde Pharming, ondanks vrijgave van positieve studieresultaten, 0,4 procent. Majorel schreef 0,7 procent bij. Vivoryon leverde 3,7 procent in.

Het lokaal genoteerde RoodMicrotec steeg 7,0 procent na aankondiging van een nieuwe samenwerking.