Noorse rente verder omhoog

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Noorwegen heeft de beleidsrente verhoogd met 25 basispunten tot 2,75 procent. Dat maakte de centrale bank donderdagochtend bekend. Norges Bank verwacht in het eerste kwartaal van 2023 een verdere verhoging van de rente. "Als de economie zich ontwikkelt zoals verwacht, dan zal de rente volgend jaar rond de 3 procent zijn", zei voorzitter Ida Woden Bache donderdag. Maar, als de druk op de economie aanhoudt en er signalen zijn dat de inflatie langer hoog blijft dan nu voorzien, kan er volgens de voorzitter een hogere rente nodig zijn. Bron: ABM Financial News

