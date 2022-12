Credit Suisse geeft voorkeur aan Heineken boven AB InBev

(ABM FN) Credit Suisse blijft de voorkeur houden voor Heineken boven AB InBev. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Zwitserse bank.

Analisten van Credit Suisse verlaagden het advies voor AB InBev van Neutraal naar Underperform, maar het koersdoel ging wel van 56,00 naar 61,00 euro. Het koersdoel voor Heineken ging van 105,00 naar 120,00 euro bij handhaving van het Outperform advies.

Credit Suisse verwacht dat de winsten in de Europese drankensector in 2023 veerkrachtig zullen zijn, waarbij stevige prijsverhogingen en volumes in opkomende markten zullen compenseren voor een zwakker macro-economisch klimaat in Europa en de VS. Ook in 2024 verwacht Credit Suisse opwaartse margeverrassingen.

Bij de bierbrouwers zijn beleggers wel bezorgd over de volumeontwikkeling, zo merkten de analisten op. Credit Suisse verwacht evenwel dat de opkomende markten voldoende compenseren voor de tegenwind in Europa en de VS. "Een sterke prijsmix ondersteunt daarbij de autonome EBIT van brouwers", aldus de analisten.

Gedurende jaar verwacht Credit Suisse steeds meer aandacht voor margeherstel in 2024, geholpen door flink lagere grondstofprijzen.