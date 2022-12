Zwitserse centrale bank verhoogt rente met 50 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SNB

(ABM FN-Dow Jones) De Zwitserse centrale bank heeft de rente met 50 basispunten verhoogd. Dit maakte de SNB donderdag bekend. De rente in Zwitserland steeg met dit besluit van 0,50 naar 1,00 procent "teneinde de inflatie en de verspreiding ervan tegen te gaan", stelde de centrale bank. De verhoging komt overeen met de verwachtingen in de markt. In november bedroeg de inflatie in het land 3,0 procent, een lichte daling in de afgelopen maanden, maar nog wel altijd boven het door de centrale bank gewenste niveau. De SNB verwacht over 2022 een inflatie van 2,9 procent, voor 2023 van 2,4 procent en voor 2024 van 1,8 procent. "Zonder de renteverhoging van vandaag zouden de inflatieverwachtingen voor de middellange termijn nog hoger zijn geweest", benadrukte de SNB. Bron: ABM Financial News

