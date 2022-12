CTO ING vertrekt volgend jaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING voegt de rollen van de chefs Retail Banking, Challengers & Growth Markets en Market Leaders samen in de management board van het bankbestuur, om de aansturing verder te vereenvoudigen en zal daarnaast afscheid nemen van zijn chief technology officer. Dit bleek donderdag. Pinar Abay, die nu chef Market Leaders is, gaat de nieuwe gecombineerde rol vervullen vanaf 15 mei. Abay was al verantwoordelijk voor de Benelux en krijgt daar nu Australië, Duitsland, Italië, Polen, Roemenië, Spanje en Turkije bij. Aris Bogdaneris, die momenteel chef Retail Banking en Challenger & Growth Markets is, treedt terug vanaf die datum en verlaat ING. Ook Ron van Kemenade, de huidige chief technology officer, vertrekt, per 30 april 2023. Hij gaat naar de Britse bank Lloyds waar hij operationeel directeur wordt. ING zoekt nog een opvolger. CEO Steven van Rijswijk stelt dat de samenvoeging van de rollen een logische volgende stap is. Hij merkt op dat Abay en Bogdaneris de afgelopen jaren al nauw samenwerkten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.