Deutsche Bank verlaagt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor Heineken verlaagd van 114,00 naar 113,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Mitch Collett verwacht solide jaarresultaten van Heineken, naast een handhaving van de outlook. Op 15 februari komt de brouwer met de jaarcijfers. Deutsche Bank verwacht een autonome volumegroei over het afgelopen jaar van 6,6 procent, terwijl de autonome omzetgroei 20,5 procent zal zijn, bij een autonome operationele winstgroei van 21,6 procent. Dit zou goed zijn voor een omzet van 28,4 miljard euro, een operationele winst van 4,4 miljard euro en een operationele marge van 15,5 procent bij een winst per aandeel van 4,76 euro. Collett verwacht tevens dat Heineken de recent tijdens de beleggersdag herhaalde outlook voor 2023 handhaaft bij de jaarcijfers. Dit betekent een stijging van de autonome operationele winst met 5 tot 10 procent, dankzij prijsverhogingen in combinatie met kostenbesparingen. Het aandeel Heineken sloot woensdag op 89,40 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.