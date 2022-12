Dubbelcijferige omzetstijging Hennes & Mauritz Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Hennes & Mauritz heeft in de afgelopen 12 maanden de omzet zien stijgen, ondanks winkelsluitingen in onder meer Rusland. Dit maakte het Zweedse modebedrijf donderdagochtend bekend. In de periode van 1 december 2021 tot en met 30 november 2022 steeg de omzet met 12 procent. In het afgelopen kwartaal bedroeg de omzetstijging 10 procent. Gerekend in lokale valuta halveerde de omzetstijging afgelopen jaar evenwel naar zes procent. Afgelopen kwartaal werden de activiteiten in Rusland en Wit Rusland gestopt. Ook waren 25 tot 50 winkels in China tijdelijk gesloten vanwege coronamaatregelen. Exclusief Rusland, Oekraïne en Wit Rusland zou de omzetstijging van H&M afgelopen jaar 15 procent zijn geweest, of 8 procent in lokale valuta. Bron: ABM Financial News

