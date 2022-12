Carlsberg neemt Canadese brouwer Waterloo over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Carlsberg neemt het Canadese bedrijf Waterloo Brewing over voor 144 miljoen Canadese dollar. Dat maakte de Deense biergroep donderdag bekend. Carlsberg betaalt 4,00 Canadese dollar per aandeel. De Deense brouwer versterkt zijn marktpositie in Canada met lokale productie en de merken van Waterloo Brewing, en verwacht significante synergievoordelen. Ook verbeteren de groeivooruitzichten in Canada significant door de deal, volgens CEO Cees 't Hart. De deal moet in de eerste helft van volgend jaar worden afgerond, mits goedgekeurd door de effectenbezitters van Waterloo Brewing en andere gebruikelijke voorwaarden. De vergadering hierover wordt in februari gepland. Het bestuur van Waterloo is voor de overname. Directeuren en medewerkers van Waterloo die samen 40 procent van de aandelen hebben, hebben verklaard dat ze voor de overname zullen stemmen. Waterloo maakt lokale bieren, het populaire Laker-bier en andere dranken, in aanvulling op de internationale bieren en ciders die Carlsberg verkoopt. De fabriek van Waterloo in Kitchener produceert al sinds 2020 ook het Carlsberg-merk Somersby cider. Bron: ABM Financial News

