Van Lanschot Kempen keert uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen keert op 22 december het eerder aangekondigde bedrag van 1,50 euro per aandeel uit aan aandeelhouders. Dit maakte de bank donderdagochtend bekend. Aandeelhouders stemden al in met deze kapitaalteruggave tijdens de buitengewone algemene vergadering op 6 oktober 2022. Op 12 december 2022 verstreek de wettelijke verzetstermijn van twee maanden. Er is geen verzet gedaan, aldus Van Lanschot Kempen, waardoor de betaaldatum van de kapitaaluitkering is vastgesteld op 22 december. In totaal keert de bank een bedrag van ruim 60 miljoen euro uit. De CET1-ratio blijft na deze kapitaalteruggave ruim boven de kapitaaldoelstellingen van Van Lanschot Kempen van 15 procent plus 2,5 procent voor overnames. Het aandeel noteert op 20 december ex-dividend. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.