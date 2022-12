RoodMicrotec sluit samenwerking met Novelda Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RoodMicrotec

(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec heeft met het Noorse Novelda een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin het medische sensorapparatuur gaat testen, kwalificeren en daarvoor ook gaat toeleveren. Dit maakte de dienstverlener uit Deventer aan de halfgeleiderssector donderdag bekend zonder financiële details te vermelden. Het gaat daarbij om zogeheten ultra wideband-toepassingen van Novelda, bedoeld voor de registratie van ademhalings- en hartslagritmes. De markt van UWB wordt volgens RoodMicrotec in het begeleidende persbericht van donderdag door Techno System Research voor dit jaar geschat op 300 miljoen te verschepen eenheden met een stijging van naar schatting 1,8 miljard stuks in 2030. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.