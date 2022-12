AEX waarschijnlijk lager van start na Amerikaans rentebesluit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,7 procent. In aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve sloot de AEX woensdag al 0,3 procent lager op 730,87 punten. Wall Street koerste woensdagavond richting het rentebesluit nog comfortabel in het groen, gesteund door de meevallende inflatiecijfers van dinsdag, met een winst voor de hoofdindices van krap een procent. Die winst verdampte, nadat de Federal Reserve de renteverwachting voor 2023 iets meer dan verwacht verhoogde. De prognose voor 2023 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van september van een verwachting van 4,6 procent naar 5,1 procent nu. Voor 2024 werd de renteprognose verhoogd van 3,9 procent naar nu 4,1 procent. "Er komen geen renteverlagingen totdat de Fed er vertrouwen in heeft dat de inflatie op weg is naar de twee procent", reageerde marktanalist Philip Marey van Rabobank. Dit terwijl de markten nog steeds op een renteverlaging rekenen in 2023. De federal funds rate werd daarnaast conform verwachting verhoogd met 50 basispunten naar een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 uiteindelijk 0,6 procent lager, terwijl techbeurs Nasdaq 0,8 procent prijs gaf. Ondanks de teleurstelling onder aandelenbeleggers over de renteprojecties van de Fed, kwam het rendement op Amerikaanse staatsobligaties bijna niet van zijn plaats. "De [obligatie-] markten zijn niet helemaal overtuigd", aldus Marey. In Azië noteren de hoofdindices vanochtend eensgezind lager met als negatieve uitschieter de beurs in Seoel met een verlies van anderhalf procent. De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend krap een procent lager, na een winst van 2,5 procent woensdagavond in New York op 77,28 dollar per vat. Vandaag verschuift de aandacht naar de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank en de Bank of England, maar ook van de Zwitserse en de Noorse centrale bank. Analist Georgette Boele van ABN AMRO denkt dat de ECB en de BoE, net als de Fed, zullen kiezen voor een renteverhoging van 50 basispunten, en dat verwacht analist Stefan Koopman van Rabobank ook. Bedrijfsnieuws Pharming presenteerde naar eigen zeggen een positieve interim-analyse van open-label extensie-studiedata met het kandidaatgeneesmiddel leniolisib tijdens de American Society of Hematology Annual Meeting and Exposition. NSI verlengde een lening met vier grote banken in de Benelux, zodat de rentemarge voortaan gelinkt is aan duurzaamheid. Fastned verwacht zijn 250ste laadstation in de eerste weken van 2023 te kunnen openen, in plaats van deze mijlpaal voor eind 2022 te bereiken, zoals het bedrijf eerder dit jaar nog voorspelde. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index daalde woensdag 0,6 procent tot 3.995,29 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 33.966,35 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 11.170,89 punten. Bron: ABM Financial News

