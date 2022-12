NSI leent duurzaam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft een lening met vier grote banken in de Benelux verlengd en aangepast, zodat de rentemarge voortaan gelinkt is aan duurzaamheid. Dat maakte het vastgoedbedrijf donderdagochtend bekend. Het gaat om een lening van 50 miljoen euro verstrekt door ABN AMRO, Rabobank, ING en Belfius. De nieuwe looptijd is vier jaar. Het bedrag werd verlaagd van eerder 80 miljoen. NSI heeft ook nog een doorlopend krediet van 300 miljoen euro dat grotendeels ongebruikt is en heeft daardoor voldoende liquiditeit. De rentemarge varieert op basis van de mate waarin NSI erin slaagt minder energie-intensief te worden, het percentage van de portefeuille dat aansluit op de EU standaarden, de gemiddelde BREEAM-rating van de vastgoedportefeuille en de GRESB-rating van NSI. NSI verlengt met de nieuwe lening de gemiddelde looptijd van zijn schuld van 4,2 naar 4,7 jaar. De gemiddelde kosten van de schuld blijven stabiel op 2 procent per eind dit jaar, maar zal eind 2023 naar verwachting oplopen tot 3 procent. Behalve de 66 miljoen euro die afloopt in juni 2023 zijn er geen verdere aflossingen tot eind 2026. Bron: ABM Financial News

