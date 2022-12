Musk verkocht opnieuw miljoenen aandelen Tesla Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk heeft deze week voor 3,5 miljard dollar aan Tesla-aandelen verkocht. Dit bleek uit documenten die bij de Amerikaanse toezichthouder SEC werden ingediend. Musk verkocht bijna 22 miljoen aandelen in de drie dagen tot en met 14 december. Het is de tweede keer sinds de overname van Twitter, dat Musk aandelen Tesla verkoopt. In totaal heeft de topman inmiddels voor meer dan 39 miljard dollar aan Tesla-aandelen verkocht sinds de piek van het aandeel in november 2021. Sinds deze piek verloor het aandeel 700 miljard dollar aan marktwaarde. Musk gaf niet aan waarom hij opnieuw aandelen verkocht. Wel zei hij op Twitter bewust te letten op schulden in "turbulente macro-economische omstandigheden, vooral als de Fed de rentes blijft verhogen". Musk kocht Twitter in oktober voor een bedrag van 44 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

