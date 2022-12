Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, na het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve en in afwachting van de rentebesluiten van onder meer de Europese Centrale Bank en de Bank of England.

IG voorziet een openingsverlies van 57 punten voor de Duitse DAX, een min van 24 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 10 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag iets lager gesloten in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve.

Het was een rustige handelssessie voorafgaand aan het laatste rentebesluit van de Federal Reserve dit jaar. De markt rekende op een verhoging van de rente met 50 basispunten, die er ook kwam.

Op macro-economisch vlak werd woensdag in Europa bekend dat de Britse inflatie in november met 10,7 procent op jaarbasis iets lager uitkwam dan verwacht en ook lager dan de inflatie in oktober.

De industrie van de eurozone produceerde in oktober 2,0 procent op maanbasis minder, maar op jaarbasis 3,4 procent meer. Beide cijfers vielen tegen.

Bedrijfsnieuws

Het Spaanse modebedrijf Inditex heeft in de eerste negen maanden van het lopende gebroken boekjaar de omzet en de resultaten verder zien stijgen. De koers van het aandeel noteerde 2,8 procent hoger.

In Brussel ging de koers van het aandeel Colruyt maar liefst 15,0 procent omlaag. De supermarktketen heeft een extreem moeilijk half jaar achter de rug. De EBIT daalde van 211 naar 123 miljoen euro. En de tweede jaarhelft, zo waarschuwde Colruyt, zal niet beter zijn. KBC Securities, Barclays en Degroof Petercam besloten om hun koersdoel voor Colruyt te verlagen.

In Parijs won Sanofi 1,3 procent, na goede studieresultaten van partner Kymera. Carrefour verloor 4,0 procent en Ahold Delhaize verloor in Amstrdam 1,3 procent.

In Frankfurt won Merck 1,8 procent, terwijl Infineon Technologies 2,4 procent verloor.

Het aandeel ArcelorMittal werd vandaag door Bank of America van de kooplijst gehaald, met een koersdoel van 28,00 euro. Het aandeel daalde 4,4 procent.

Euro STOXX 50 3.975,26 (-0,3%)

STOXX Europe 600 442,51 (0,0%)

DAX 14.460,20 (-0,3%)

CAC 40 6.730,79 (-0,2%)

FTSE 100 7.495,93 (-0,1%)

SMI 11.160,69 (+0,2%)

AEX 730,87 (-0,3%)

BEL 20 3.755,58 (+0,2%)

FTSE MIB 24.573,93 (-0,3%)

IBEX 35 8.360,60 (+0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag juist licht hoger. Zij sloten woensdag na het rentebesluit van de Fed lager.

Conform verwachting verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente met 50 basispunten naar een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent. Het besluit werd unaniem genomen.

De renteprognose voor 2023 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van september van een verwachting van 4,6 procent naar 5,1 procent nu. Voor 2024 werd de prognose verhoogd van 3,9 procent naar nu 4,1 procent.

In een toelichting op het rentebesluit zei voorzitter Jerome Powell dat de markt er op moet rekenen dat aanhoudende renteverhogingen passend zullen zijn. Hij benadrukte dat de Amerikaanse centrale bank nog steeds vastbesloten is om de inflatie terug te brengen naar het gewenste niveau van 2 procent. Powell zei zich bewust te zijn van de risico's die de hoge inflatie met zich meebrengt.

Recent lijkt de inflatie aan het dalen, maar het vereist substantieel meer bewijs om vertrouwen te krijgen dat de inflatie inderdaad in een dalende trend zit, zei Powell.

Powell heeft zich woensdagavond opnieuw een havik getoond, aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank in een reactie tegen ABM Financial News. "Er komen geen renteverlagingen totdat de Fed er vertrouwen in heeft dat de inflatie op weg is naar de 2 procent", aldus Marey.

De Amerikaanse centrale bank raamt de inflatie voor dit jaar op 5,6 procent, wat een opwaartse bijstelling is ten opzichte van de raming in september. Toen werd nog uitgegaan van een inflatie van 5,4 procent. De raming voor 2023 werd opwaarts bijgesteld van 2,8 procent naar 3,1 procent en ook de raming voor 2024 werd opwaarts bijgesteld, van 2,3 procent naar 2,5 procent.

De Amerikaanse economie groeit dit jaar volgens de Fed slechts met 0,5 procent. Maar dat is wel een opwaartse bijstelling van de 0,2 procent die in september werd aangehouden. Powell voegde toe dat de Amerikaanse economie inmiddels aanzienlijk is vertraagd ten opzichte van vorig jaar. Volgend jaar is de groei naar verwachting opnieuw 0,5 procent en in 2024 1,6 procent.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 3,2 procent. De marktindex steeg van 204,2 tot 210,7.

De Amerikaanse importprijzen zijn in november op maandbasis gedaald met 0,6 procent, terwijl de exportprijzen met 0,3 procent daalden.

De januarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,5 procent, ofwel 1,89 dollar, hoger op 77,28 dollar op de New York Mercantile Exchange, hoewel uit de meest recente dat van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een zestal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, de detailhandelsverkopen en de Philadelphia Fed-index, gevolgd door industriële productiedata, bedrijfsvoorraden en het vertrouwen van huizenbouwers in december.

Bedrijfsnieuws

Barbecuefabrikant Weber-Stephen Products heeft in het afgelopen boekjaar fors minder omgezet, door een dalend consumentenvertrouwen en de hoge inflatie. Het meldde enkele dagen geleden dat het 350 miljoen dollar heeft geleend van BDT Capital Partners, dat Weber na een korte beursavontuur weer van de beurs wil halen, voor een waardering van 3,7 miljard dollar.

ABM Industries voorziet een jaarwinst die lager is dan Wall Street verwachtte. Het aandeel daalde 3,3 procent.

Braze verhoogde zijn omzetverwachting en rekent op een kleiner verlies. Het aandeel verloor 4,6 procent.

Kymera heeft goede studieresultaten behaald met een Fase 1 studie met KT-474, wat Sanofi heeft doen besluiten ook de Fase 2 studie door te zetten. Het aandeel noteerde 14,6 procent hoger.

Moderna steeg 6,7 procent, na een koerswinst van 20 procent op dinsdag, toen een aangepast Moderna-vaccin effectief bleek bij de behandeling van huidkanker. Het voorkomt de terugkeer van melanoom.



Icosavax sloot dinsdag 11 procent hoger en steeg woensdag ruim 100 procent. Het bedrijf meldde dat zijn IVX-121 vaccin duurzaam antilichamen laat aanmaken tegen een syncytiale virusinfectie van de luchtwegen. Het effect werkt tenminste zes maanden na een enkele dosis.

S&P 500 index 3.995,32 (-0,6%)

Dow Jones index 33.966,35 (-0,4%)

Nasdaq Composite 11.170,89 (-0,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag lager.

Nikkei 225 28.043,51 (-0,4%)

Shanghai Composite 3.167,79 (-0,3%)

Hang Seng 19.430,48 (-1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0656. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0685 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0657 op de borden.

USD/JPY Yen 135,56

EUR/USD Euro 1,0656

EUR/JPY Yen 144,45

MACRO-AGENDA:

00:50 Export - November (Jap)

04:00 Detailhandelsverkopen - November (Chi)

04:00 Industriële productie - November (Chi)

06:30 Werkloosheid - November (NL)

08:45 Inflatie - November def. (Fra)

09:30 Swiss National Bank - Rentebesluit (Zwi)

10:00 Norges Bank - Rentebesluit (Noo)

13:00 Rentebesluit Bank of England (VK)

14:15 Rentebesluit Europese Centrale Bank (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - November (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - December (VS)

14:45 Toelichting rentebesluit ECB voorzitter Lagarde (eur)

15:15 Industriële productie - November (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Oktober (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Adobe - Cijfers vierde kwartaal (VS)