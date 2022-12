Tegenvallende productiestijging Chinese industrie

Het wordt tijd dat het bedrijfsleven en de politiek wakker worden en de productie gaat terugplaatsen in de EU, zodat er naast werkgelegenheid ook schoner geproduceerd kan worden (nu hier allerlei milieu eisen stellen en in China onder zeer vervuilende omstandigheden produceren is erg schijnheilig natuurlijk). Daarnaast hebben we alleen al in Nederland 1.1 miljoen Bijstandtrekkers en mensen in de WW en meer dan een miljoen in de WAO/WIA Wajong etc etc ( hoezo "krappe arbeidsmarkt"?), mensen zitten liever in de Bijstand met toeslagen dan aan het werk gaan in de beveiliging, schoonmaak, bouw etc.) dus voldoende mensen die nog aan het werk moeten!