Beursblik: Powell weer hawkish

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve heeft zich woensdagavond opnieuw een havik getoond. Dit stelde marktanalist Philip Marey van Rabobank. "Er komen geen renteverlagingen totdat de Fed er vertrouwen in heeft dat de inflatie op weg is naar de 2 procent", aldus Marey. Dit terwijl de markten nog steeds op een renteverlaging rekenen in 2023. "De markten en Powell lijken niet veel dichterbij te komen", aldus Marey, die na eerst een stijging de tweejaarsrente nu weer ziet dalen. "De markten zijn niet helemaal overtuigd." Bron: ABM Financial News

