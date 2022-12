Fed verhoogt rente en projecties

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente verhoogd met 50 basispunten, zoals verwacht, maar verhoogde ook de renteprojecties. Dit bleek woensdagavond uit het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank.

De federal funds rate werd verhoogd naar een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent. Dit besluit werd unaniem genomen.

Half juni, eind juli, eind september en tijdens de laatste bijeenkomst begin november verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente met 75 basispunten, na een renteverhoging met 50 basispunten in mei en 25 basispunten medio maart.

De Fed verlaagde eerder de rente tot bijna nul procent en begon met het opkopen van obligaties in 2020 om de Amerikaanse economie te steunen tijdens de coronacrisis, die leidde tot een diepe, maar korte recessie. De centrale bankiers kwamen toen overeen om de rente rond het nulpunt te houden totdat de inflatie net boven de 2 procent zou komen en de arbeidsmarkt richting volledige werkgelegenheid zou terugkeren. De Fed zei eind januari al dat aan al deze voorwaarden is voldaan.

In een toelichting op het rentebesluit zei voorzitter Jerome Powell dat de markt er op moet rekenen dat aanhoudende renteverhogingen passend zullen zijn.

Hij benadrukte dat de Amerikaanse centrale bank nog steeds vastbesloten is om de inflatie terug te brengen naar het gewenste niveau van 2 procent. Powell zei zich bewust te zijn van de risico's die de hoge inflatie met zich meebrengt.

Recent lijkt de inflatie aan het dalen, maar het vereist substantieel meer bewijs om vertrouwen te krijgen dat de inflatie inderdaad in een dalende trend zit, zei Powell.



De voorzitter zei verder dat de volledige effecten van de snelle verkrapping van het monetaire beleid nog niet voelbaar zijn.

Federal Funds Rate

De Fed-bestuurders zien het belangrijkste rentetarief, de federal funds rate, aan het eind van 2022 op een mediaan van 4,4 procent, wat gelijk is aan de prognose in september.

De prognose voor 2023 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van september van een verwachting van 4,6 procent naar 5,1 procent nu. Daarmee zijn de renteprojecties voor volgend jaar iets verder dan verwacht verhoogd, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank in een eerste reactie op het rentebesluit tegen ABM Financial News. "Hierdoor krijgen de tweejaarsrente en de dollar een zetje in de rug", aldus Marey.



Voor 2024 werd de renteprognose verhoogd van 3,9 procent naar nu 4,1 procent.

Voor de langere termijn wordt de federal funds rate geraamd op 2,5 procent, wat gelijk is aan de prognose in september.

Inflatie

De inflatie wordt voor dit jaar geraamd op 5,6 procent, wat een opwaartse bijstelling is ten opzichte van de raming in september. Toen werd nog uitgegaan van een inflatie van 5,4 procent.

De raming voor 2023 werd opwaarts bijgesteld van 2,8 procent naar 3,1 procent en ook de raming voor 2024 werd opwaarts bijgesteld, van 2,3 procent naar 2,5 procent.

Voor de langere termijn wordt de inflatie geraamd op 2,0 procent, wat gelijk is aan de raming in september en in lijn met de doelstelling van de Amerikaanse centrale bank.

De Amerikaanse economie groei dit jaar volgens de Fed slechts met 0,5 procent. Maar dat is wel een opwaartse bijstelling van de 0,2 procent die in september werd aangehouden. Powell voegde toe dat de Amerikaanse economie inmiddels aanzienlijk is vertraagd ten opzichte van vorig jaar.

Volgend jaar is de groei naar verwachting opnieuw 0,5 procent en in 2024 1,6 procent. Die ramingen lagen in september nog op respectievelijk 1,2 en 1,7 procent.

