Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Uit de EIA-data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 9 december zijn gestegen met 10,2 miljoen vaten tot 424,1 miljoen stuks.

De benzinevoorraden stegen met 4,5 miljoen vaten tot 223,6 miljoen vaten.

En de voorraden stookolie en diesel stegen met 1,4 miljoen vaten tot 120,2 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 92,2 procent. Dat was een week eerder 95,5 procent.

De markt haalde steun uit het maandrapport van het Internationaal Energieagentschap (EIA). De instelling uit Parijs rekent op een sterkere vraag naar olie in 2022 en werd ook nog iets positiever over volgend jaar.

IEA verhoogde de groeiraming voor de vraag naar olie in 2022 met 140.000 vaten. Dat betekent dat de vraag dit jaar met 2,3 miljoen vaten per dag stijgt, naar een totale vraag van 99,9 miljoen vaten per dag.

Het aanbod per dag komt dit jaar volgens IEA uit op 100 miljoen vaten, een verhoging met 100.000 vaten per dag.

In 2023 verwacht IEA een stijging van de vraag naar olie met 1,7 miljoen vaten per dag. Dat is 100.000 vaten meer dan in de oude raming. De totale vraag komt zo volgend jaar uit op 101,6 miljoen vaten olie per dag.

De januarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,5 procent, ofwel 1,89 dollar, hoger op 77,28 dollar op de New York Mercantile Exchange.