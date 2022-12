Beursblik: Fed verhoogt renteprojecties Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Rabobank

(ABM FN-Dow Jones) De renteverhoging met 50 basispunten door de Amerikaanse Federal Reserve woensdagavond was geen verrassing. Wel zijn de renteprojecties voor 2023 wat verhoogd. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank in een eerste reactie op het rentebesluit tegen ABM Financial News. "Hierdoor krijgen de tweejaarsrente en de dollar een zetje in de rug", aldus Marey. De prognose voor 2023 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van september van een verwachting van 4,6 procent naar 5,1 procent nu. Voor 2024 werd de prognose verhoogd van 3,9 procent naar 4,1 procent. "Verder niets nieuws in de verklaring", merkte hij op. Maar mogelijk dat voorzitter Jerome Powell tijdens zijn toelichting de markt nog weet te verrassen, zei de analist. Bron: ABM Financial News

