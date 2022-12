Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag in afwachting van het Fed-rentebesluit hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,6 procent tot 4.045,20 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 34.339,89 punten en de Nasdaq noteerde 0,6 procent hoger op 11.323,91 punten.

Wall Street worstelde in afwachting van het rentebesluit van de Fed in eerste instantie om momentum. De markt rekent erop dat de Amerikaanse centrale bank de rente met 50 basispunten zal verhogen tot een bandbreedte van 4,25 procent tot 4,50 procent.

Tekenen dat de inflatie heeft getopt heeft de overtuiging doen toenemen dat de Fed zijn agressieve monetaire beleid kan versoepelen, waardoor een recessie minder waarschijnlijk wordt en de bedrijfswinsten niet verder onder druk komen te staan.

Dinsdag werd bekend dat de consumentenprijzen in de VS in november minder hard zijn gestegen dan verwacht. Op jaarbasis stegen de prijzen met 7,1 procent tegen 7,7 procent een maand eerder, terwijl de markt rekende op een daling tot 7,3 procent.

"De inflatie in de Verenigde Staten is waarschijnlijk getemd. In het algemeen wordt verwacht dat het tempo van de rentevoeten zal afnemen. Het is dan ook niet verrassend dat de meerderheid van de marktdeelnemers een renteverhoging van 50 basispunten verwacht tijdens de laatste FOMC-vergadering van dit jaar", zei marktanalist Salah Bouhmidi van IG.

"Maar wat zegt Jerome Powell over het huidige en toekomstige rentebeleid? Zoals bekend kunnen zijn uitspraken de aandelenmarkten in de ene of de andere richting sturen. Beleggers zullen daarom waarschijnlijk elk woord van de Fed-chef op zijn gewicht in goud wegen. Elke verklaring die afwijkt van de gewenste norm kan de hoop op een eindejaarsrally al de kop indrukken", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 3,2 procent. De marktindex steeg van 204,2 tot 210,7.

De Amerikaanse importprijzen zijn in november op maandbasis gedaald met 0,6 procent, terwijl de exportprijzen met 0,3 procent daalden.

De euro/dollar noteerde op 1,0665. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0637 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0630 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 2,8 procent hoger, nadat uit de meest recente dat van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een zestal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, de detailhandelsverkopen en de Philadelphia Fed-index, gevolgd door industriële productiedata, bedrijfsvoorraden en het vertrouwen van huizenbouwers in december.

Bedrijfsnieuws

Barbecuefabrikant Weber-Stephen Products heeft in het afgelopen boekjaar fors minder omgezet, door een dalend consumentenvertrouwen en de hoge inflatie. Het meldde enkele dagen geleden dat het 350 miljoen dollar heeft geleend van BDT Capital Partners, dat Weber na een korte beursavontuur weer van de beurs wil halen, voor een waardering van 3,7 miljard dollar.

ABM Industries voorziet een jaarwinst die lager is dan Wall Street verwachtte. Het aandeel daalde 3,5 procent.

Braze verhoogde zijn omzetverwachting en rekent op een kleiner verlies. Het aandeel verloor 4,1 procent.

Kymera heeft goede studieresultaten behaald met een Fase 1 studie met KT-474, wat Sanofi heeft doen besluiten ook de Fase 2 studie door te zetten. Het aandeel noteerde 15,2 procent hoger.

Moderna steeg 7,4 procent, na een koerswinst van 20 procent op dinsdag, toen een aangepast Moderna-vaccin effectief bleek bij de behandeling van huidkanker. Het voorkomt de terugkeer van melanoom.



Icosavax sloot dinsdag 11 procent hoger en steeg woensdag 39,2 procent. Het bedrijf meldde dat zijn IVX-121 vaccin duurzaam antilichamen laat aanmaken tegen een syncytiale virusinfectie van de luchtwegen. Het effect werkt tenminste zes maanden na een enkele dosis.