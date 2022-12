Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag iets lager gesloten in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot vlak op 442,51 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,3 procent op 14.460,20 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,2 procent op 6.730,79 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent lager op 7.495,93 punten. Het was een rustige handelssessie voorafgaand aan het laatste rentebesluit van de Federal Reserve dit jaar. De markt rekent vanavond op een verhoging van de rente met 50 basispunten. Sommige beleggers hopen dat tekenen van afnemende prijsstijgingen, zoals dinsdag bevestigd door een daling van de Amerikaanse inflatie tot 7,1 procent, de Fed aanzetten om minder agressief te zijn met het verkrappen van het beleid. SPI Asset Management merkte op dat hoewel de laatste Amerikaanse inflatiedata weliswaar een neerwaartse trend laten zien, zij bang zijn dat de Fed zijn agressieve beleid niet zal versoepelen. Een inflatie van 7 procent suggereert volgens SPI Asset Management dat de Fed nog een lange weg te gaan heeft. Op macro-economisch vlak werd woensdag in Europa bekend dat de Britse inflatie in november met 10,7 procent op jaarbasis iets lager uitkwam dan verwacht en ook lager dan de inflatie in oktober. De industrie van de eurozone produceerde in oktober 2,0 procent op maanbasis minder, maar op jaarbasis 3,4 procent meer. Beide cijfers vielen tegen. De euro/dollar noteerde op 1,0657. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0631 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0630 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 2,7 procent hoger, nadat uit de meest recente dat van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen. Bedrijfsnieuws Het Spaanse modebedrijf Inditex heeft in de eerste negen maanden van het lopende gebroken boekjaar de omzet en de resultaten verder zien stijgen. De koers van het aandeel noteerde 2,8 procent hoger. In Brussel ging de koers van het aandeel Colruyt maar liefst 15,0 procent omlaag. De supermarktketen heeft een extreem moeilijk half jaar achter de rug. De EBIT daalde van 211 naar 123 miljoen euro. En de tweede jaarhelft, zo waarschuwde Colruyt, zal niet beter zijn. KBC Securities, Barclays en Degroof Petercam besloten om hun koersdoel voor Colruyt te verlagen. In Parijs won Sanofi 1,3 procent, na goede studieresultaten van partner Kymera. Carrefour verloor 4,0 procent en Ahold Delhaize verloor in Amstrdam 1,3 procent. In Frankfurt won Merck 1,8 procent, terwijl Infineon Technologies 2,4 procent verloor. Het aandeel ArcelorMittal werd vandaag door Bank of America van de kooplijst gehaald, met een koersdoel van 28,00 euro. Het aandeel daalde 4,4 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,7 procent hoger op 4.048,34 punten. De Dow Jones index steeg 0,7 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,7 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.