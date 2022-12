AEX sluit lager in aanloop naar Fed Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag lager gesloten, in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve nabeurs. De AEX sloot 0,3 procent lager op 730,87 punten. De Midkap-index verloor 0,6 procent en de AScX daalde 1,1 procent.



"Het lijkt erop dat de inflatie haar hoogtepunt heeft bereikt en dat betekent dat de Fed het iets rustiger aan kan gaan doen", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. De markt rekent dan ook op een renteverhoging van 50 basispunten. De kans op een verhoging van 75 basispunten wordt ingeschat op 18 procent. Fed-voorzitter Jerome Powell zal woensdagavond ook zijn gebruikelijke toespraak houden en mogelijk met verdere aanwijzingen komen over wat de Fed in 2023 gaat doen, zo merkte Blekemolen op. "Zijn uitspraken zullen ongetwijfelde verhoogde volatiliteit op de markten opleveren." Sommige analisten blijven voorzichtig dat dit optimisme kan verdampen als de Fed vanavond toch een agressieve toon aanslaat.



"Beleggers weten dat Jerome Powell het marktoptimisme koelbloedig de nek kan omdraaien in zijn persconferentie na het rentebesluit", aldus Swissquote Bank. “Powell kan er bijvoorbeeld voor kiezen het belang van het laatste inflatiecijfer te bagatelliseren door te zeggen dat er nog niet genoeg bewijs is dat de inflatie daadwerkelijk afkoelt," aldus Andrew Hollenhorst, econoom bij Citi. De Amerikaanse importprijzen daalden in november iets sterker dan verwacht, bleek woensdagmiddag. Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,0657. De olieprijs in New York steeg 1,5 procent tot 76,53 dollar. In de afgelopen week stegen de Amerikaanse voorraden ruwe olie fors, met 10 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden met 4,5 miljoen vaten stegen. De IEA schat de vraag naar olie zowel dit jaar als volgend jaar iets hoger in. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen leverde Ahold Delhaize 1,2 procent in. In Brussel ging Colruyt maar liefst 15 procent lager, na volgens analisten opnieuw teleurstellende cijfers. Verschillende banken verlaagden hun koersdoel voor Colruyt al. Maar Berenberg verhoogde het koersdoel voor Ahold Delhaize van 27,40 naar 30,40 euro. Wel bleef het Houden advies ongemoeid. Albert Heijn meldde verder dat het de Zuid-Nederlandse supermarktketen Jan Linders inlijft. ArcelorMittal was de sterkste daler met een min van 4,3 procent. Bank of America haalde het aandeel van de kooplijst, met een koersdoel van 28,00 euro. Unilever was de grootste stijger, met een koerswinst van 1,2 procent. Databedrijven RELX en Wolters Kluwer stegen minder dan een procent. Bij de Midkap-fondsen was Aperam de grote verliezer, met ruim 4 procent. Ook laadpalenbedrijf Alfen verloor ruim 4 procent. Koffiebedrijf JDE Peet's was één van de stijgers met 0,6 procent, ondanks dat Deutsche Bank het koersdoel verlaagde en Kepler Cheuvreux het aandeel van de favorietenlijst haalde.



Onder de kleinere aandelen won Vastned 2,9 procent. CM.com was een sterke daler met 2,7 procent. Ebusco tekende een contract met Niederrheinische Verkehrsbetriebe voor de levering van twaaalf 3.0-bussen van 12 meter. Het aandeel verloor desondanks 1,5 procent.



Wall Street stond woensdagavond hoger, voorafgaand aan het rentebesluit. De S&P500-index steeg 0,7 procent. Bron: ABM Financial News

