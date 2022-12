Vlakke opening in de maak op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de opening 0,1 procent in het rood. Ook technologie-index Nasdaq staat op een min van 0,1 procent. Beleggers zijn hoopvoller geworden dat signalen van minder sterke prijsstijgingen de Fed ruimte geven om minder agressief te worden in zijn verkrappingsbeleid, waardoor een recessie minder waarschijnlijk wordt en de bedrijfswinsten gespaard blijven. Maar sommige analisten blijven voorzichtig dat dit optimisme kan verdampen als de Fed vanavond toch een agressieve toon aanslaat. Dat kan verklaren waarom de aandelenmarkten een flink deel hebben ingeleverd van de aanvankelijke opleving na het meevallende inflatiecijfer op dinsdagmiddag. "De zachter dan verwachte inflatiecijfers duwden aandelen omhoog en de dollar lager, maar de S&P500 kon geen weerstandsniveaus doorbreken, omdat beleggers weten dat Jerome Powell het marktoptimisme koelbloedig de nek kan omdraaien in zijn persconferentie na het rentebesluit", aldus Swissquote Bank. De Amerikaanse importprijzen daalden in november iets sterker dan verwacht, bleek woensdagmiddag. Later op de dag worden de wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden bekendgemaakt. De olieprijs steeg licht. Een januarifuture West Texas Intermediate steeg 0,8 procent tot 75,98 dollar. De euro/dollar zette zijn opmars voort op 1,0644. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0631 op de borden. Bedrijfsnieuws Barbecuefabrikant Weber-Stephen Products heeft in het afgelopen boekjaar fors minder omgezet, door een dalend consumentenvertrouwen en de hoge inflatie. Het meldde enkele dagen geleden dat het 350 miljoen dollar heeft geleend van BDT Capital Partners, dat Weber na een korte beursavontuur weer van de beurs wil halen, voor een waardering van 3,7 miljard dollar. ABM Industries voorziet een jaarwinst die lager is dan Wall Street verwachtte. Het aandeel lijkt ook lager te openen. Braze verhoogde zijn omzetverwachting en rekent op een kleiner verlies. Het aandeel gaat voorbeurs 6 procent lager. Kymera heeft goede studieresultaten behaald met een Fase 1 studie met KT-474, wat Sanofi heeft doen besluiten ook de Fase 2 studie door te zetten. Het aandeel Kymera opent vermoedelijk 39 procent hoger. Moderna staat 1 procent lager voorbeurs, na een koerswinst van 20 procent op dinsdag, toen een aangepast Moderna-vaccin effectief bleek bij de behandeling van huidkanker. Het voorkomt de terugkeer van melanoom.



Icosavax sloot dinsdag 11 procent hoger en lijkt voorbeurs nog 7 procent erbij te krijgen. Het bedrijf meldde dat zijn IVX-121 vaccin duurzaam antilichamen laat aanmaken tegen een syncytiale virusinfectie van de luchtwegen. Het effect werkt tenminste zes maanden na een enkele dosis. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag licht hoger, maar leverde een flink deel in van de winst die werd geboekt na een meevallend inflatiecijfer.



De S&P 500 sloot 0,7 procent hoger op 4.019,65 punten, de Nasdaq steeg 1,0 procent tot 11.256,81 punten en de Dow Jones-index kroop 0,3 procent omhoog tot 34.108,64 punten. Bron: ABM Financial News

