Weber ziet vraag naar barbecues kelderen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Weber-Stephen Products heeft in het afgelopen boekjaar fors minder omgezet, als gevolg van een dalend consumentenvertrouwen en de hoge inflatie. Dat meldde de fabrikant van barbecues, die na korte tijd aan de beurs alweer van het toneel lijkt te zullen verdwijnen. Op 12 december meldde Weber dat BDT Capital Partners alle aandelen zal kopen voor 8,05 dollar per stuk. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op 3,7 miljard dollar. Het bestuur steunt de overname unaniem. De deal wordt waarschijnlijk in de eerste helft van 2023 afgerond. Daarna wordt Weber van de beurs gehaald. BTD heeft ook een lening van 350 miljoen dollar verstrekt. Vooral in de Amerika's daalde de omzet hard afgelopen jaar, met 26 procent. In Europa was dit 16 procent, terwijl in Azië de omzet gelijk bleef. Dit leidde tot een fors nettoverlies van 330 miljoen dollar, tegen een winst van 6 miljoen dollar een jaar eerder. Het aangepaste bedrijfsresultaat was een verlies van 1 miljoen dollar, tegen een positief resultaat van 307 miljoen dollar een jaar eerder. "Ons boekhoudkundige vierde kwartaal en jaarresultaat laten zien dat we aanzienlijk blijven groeien, vergeleken met de niveaus voor de pandemie", zei Alan Matula, de CEO van Weber, in een toelichting. De omzet in het vierde kwartaal was met 168 miljoen dollar net iets minder dan de helft van de 350 miljoen dollar een jaar eerder. Het kwartaal leverde een nettoverlies op van 152 miljoen dollar, en een aangepast EBITDA-resultaat van 63 miljoen dollar negatief. Weber startte in augustus een plan om de kasstroom te beheersen, liquiditeit te behouden, de brutomarge te vergroten en de kosten te verlagen. Het bedrijf verwacht dat dit in de toekomst 110 miljoen dollar per jaar aan contanten zal opleveren, afgezien van de reorganisatiekosten die het bedrijf zal moeten maken. Bron: ABM Financial News

