Bank of America haalt ArcelorMittal van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het advies voor ArcelorMittal verlaagd van Kopen naar Houden met een koersdoel van 28,00 euro. Dit bleek woensdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. Het aandeel ArcelorMittal is na de dip in september van dit jaar met ongeveer 30 procent gestegen. Het aandeel bleek "buitengewoon veerkrachtig", aldus de analisten, wijzend op de macro-economische tegenwind die zich voordeed. Dat is volgens de bank te danken aan de veel sterkere balans en het aandeelhoudersvriendelijke beleid dat ArcelorMittal voert. Bank of America houdt er rekening mee dat het staalbedrijf in de toekomst meer eigen aandelen zal inkopen en noemt de huidige waardering niet al te veeleisend. De analisten denken dat de koers goed zal blijven liggen, ook als de winsttaxaties omlaag gaan. De koers van het aandeel ArcelorMittal noteerde woensdag op een rood Damrak 4,0 procent lager op 25,13 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.