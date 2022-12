Bank of England vermoedelijk terug naar +50 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) De Bank of England verhoogt de rente donderdag vermoedelijk met 50 basispunten, na een eenmalige renteverhoging van 75 punten in november. Dit is de verwachting van marktkenners in aanloop naar het Britse rentebesluit. De Bank Rate staat momenteel op 3,00 procent. Op dat renteniveau zou de inflatie in het Verenigd Koninkrijk binnen een periode van 2 jaar net boven de doelstelling van 2 procent blijven, volgens ING. Een terminal rate van 5 procent zou ervoor zorgen dat de inflatie juist onder die doelstelling uitkomt. "Met andere woorden, we zouden ergens in het midden uit moeten komen, en daarom denken we dat de Bank Rate begin volgend jaar waarschijnlijk zal pieken op 4 procent", aldus ING. Dat betekent dat er na de verwachte renteverhoging van 50 basispunten op donderdag, in februari nog een renteverhoging van 50 basispunten nodig is. ING sluit een renteverhoging van 75 basispunten bij het aanstaande rentebesluit niet compleet uit, want de macro-economische data die sinds de bijeenkomst in november zijn verschenen, bleken minder gunstig dan verwacht. Zo zijn er nauwelijks tekenen dat de Britse arbeidsmarkt afkoelt. Dinsdag werd bekend dat de lonen, exclusief bonussen, in de drie maanden tot en met oktober met 6,1 procent zijn gestegen, waar een stijging van 5,9 procent was verwacht. "Als de loongroei hoger blijkt dat verwacht, kan dit de Bank of England ertoe bewegen om de beleidsteugels nog strakker te trekken na de verwachte renteverhoging van 50 basispunten donderdag", schreef marktanalist Michael Hewson van CMC Markets voorafgaand aan de Britse arbeidsmarktcijfers. Woensdag bleek de Britse inflatie gedaald van 11,1 naar 10,7 procent. Die daling was iets sterker dan economen hadden verwacht. Hewson verwacht morgen een renteverhoging van 50 basispunten en verwacht tevens een dovish outlook voor de rente, met een terminal rate van 3,75 tot 4,00 procent. ING verwacht dat de Bank of England pas in de eerste maanden van 2024 de rente weer gaat verlagen. Volgens valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst zit de Bank of England "in een lastiger pakket" dan andere centrale banken, omdat de Britse economie het al langer zwaar heeft en een langdurige recessie ingaat terwijl de inflatie op recordhoogte staat. "De hoge rente is mijns inziens de enige reden waarom het Britse pond nog op dit niveau staat, alle signalen staan voor de VK op rood en dus verwacht ik dat het pond komende tijd zal verzwakken tegenover de euro", aldus Derks. Het rentebesluit van de Bank of England wordt donderdag om 13:00 uur bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

