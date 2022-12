Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 0,5 procent op 439,90 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 14.394,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van eveneens 0,7 procent met een stand van 6.700,98 punten. De Britse FTSE zakte 0,3 procent naar 7.479,18 punten.

"Het lijkt erop dat de inflatie haar hoogtepunt heeft bereikt en dat betekent dat de Fed het iets rustiger aan kan gaan doen", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx.

De markt rekent dan ook op een renteverhoging van 50 basispunten. De kans op een verhoging van 75 basispunten wordt ingeschat op 20 procent.

Fed-voorzitter Jerome Powell zal woensdagavond ook zijn gebruikelijke toespraak houden en mogelijk met verdere aanwijzingen komen over wat de Fed in 2023 gaat doen, zo merkte Blekemolen op. "Zijn uitspraken zullen ongetwijfelde verhoogde volatiliteit op de markten opleveren."

De Britse inflatie kwam in november met 10,7 procent op jaarbasis iets lager uit dan verwacht en ook lager dan de inflatie in oktober.

De industrie van de eurozone produceerde in oktober 2,0 procent op maanbasis minder, maar op jaarbasis 3,4 procent meer. Beide cijfers vielen tegen.

In de loop van de dag komen in de VS nog de importprijzen over november en de wekelijkse olievoorraden naar buiten.

Olie werd woensdag duurder. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 76,20 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 81,43 dollar werd betaald, een stijging van 1,0 procent. Het Internationaal Energieagentschap rekent op een sterkere vraag naar olie in 2022 en werd ook nog iets positiever over volgend jaar.

De euro/dollar noteerde op 1,0656. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0622 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0631 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Het Spaanse modebedrijf Inditex heeft in de eerste negen maanden van het lopende gebroken boekjaar de omzet en de resultaten verder zien stijgen. De koers van het aandeel noteerde 1,7 procent hoger.

In Brussel gaat de koers van het aandeel Colruyt maar liefst 17,6 procent omlaag. De supermarktketen heeft een extreem moeilijk half jaar achter de rug. De EBIT daalde van 211 naar 123 miljoen euro. En de tweede jaarhelft, zo waarschuwde Colruyt, zal niet beter zijn. KBC Securities, Barclays en Degroof Petercam besloten om hun koersdoel voor Colruyt te verlagen.

In Parijs noteerden drie van de veertig koersen in de hoofdindex hoger, in Frankfurt zes. In Parijs daalden de aandelenkoersen van ArcelorMittal en Carrefour meer dan 3 procent en in Frankfurt noteerden 12 aandelen een verlies van 1 tot 2 procent, terwijl geen enkel aandeel meer dan 2 procent in koers verloor.

Het aandeel ArcelorMittal werd vandaag door Bank of America van de kooplijst gehaald, met een koersdoel van 28,00 euro.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0, procent in het .

De S&P 500 sloot dinsdag 0,7 procent hoger op 4.019,65 punten, de Nasdaq steeg 1,0 procent tot 11.256,81 punten en de Dow Jones-index kroop 0,3 procent omhoog tot 34.108,64 punten.