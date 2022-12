Valuta: euro oogt overbought

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag stevig boven de 1,06 dollar, nadat de Amerikaanse inflatiedata in november een bemoedigende indruk maakten, in afwachting van het rentebesluit dat de Federal Reserve vanavond naar buiten brengt.

"Het lijkt er op dat de markt de Federal Reserve niet gelooft", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Wij denken dat de Fed vanavond vasthoudt aan de verwachting dat het nog geruime tijd bezig is om de inflatie te normaliseren, waarmee de bank zich hawkisher uitlaat dan de markt vindt dat de Fed is, en dat kan een steun in de rug voor de dollar betekenen. Naar ons idee is de euro ten opzichte van de dollar overbought", aldus de analist.

Voor wat betreft de Europese Centrale Bank, die morgen met een rentebesluit komt, verwacht Rabobank een renteverhoging met 50 basispunten, gelijk aan de verhoging door de Fed. "Maar in het geval van de ECB sluiten we 75 basispunten niet helemaal uit. Bovendien verwachten we ook een prognose voor de mate waarin de bank vanaf de tweede helft van het volgend jaar de balans gaat verkorten. Wij schatten de omvang daarvoor per maand op 25 tot 30 miljard euro", aldus Mevissen.

De Britse inlfatie kwam in november met 10,7 procent op jaarbasis iets lager uit dan verwacht en ook lager dan de inflatie in oktober.

De industrie van de eurozone produceerde in oktober 2,0 procent op maanbasis minder, maar op jaarbasis 3,4 procent meer. Beide cijfers vielen tegen.

In de loop van de dag komen in de VS nog de importprijzen over november en de wekelijkse olievoorraden naar buiten.

De euro noteerde woensdag 0,2 procent hoger op 1,0657 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8606 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent en noteerde op 1,2384 dollar.