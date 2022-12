Kepler Cheuvreux presenteer favorieten voor 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Kepler Cheuvreux heeft Aperam, Recticel en Shurgard op de lijst met favoriete aandelen geplaatst. Dit maakte de bank woensdag bekend. Tegelijk haalde Kepler AB InBev, EVS en JDE Peet's van die lijst. Arcadis, Basic-Fit, DSM, ING Group, UCB en Unilever blijven op de favorietenlijst. Bron: ABM Financial News

