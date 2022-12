Ahold Delhaize daalt in lager geopende AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,5 procent lager op 729,59 punten. Onder de hoofdfondsen leverde Ahold Delhaize 2,1 procent in. De raad van commissarissen van Ahold Delhaize wil Peter Agnefjall voordragen voor herbenoeming als voorzitter voor een periode van vier jaar. Berenberg verhoogde woensdag het koersdoel voor Ahold Delhaize van 27,40 naar 30,40 euro, maar handhaafde het Houden advies. ArcelorMittal daalde met 1,8 procent. Adyen won 0,6 procent en Shell schreef 0,3 procent bij. In de AMW won WDP 0,7 procent. Basic-Fit verloor 1,6 procent en Inpost 1,3 procent. Onder de kleinere aandelen won Azerion 0,7 procent en Vastned 0,2 procent. Ebusco maakte een pas op de plaats. Ebusco tekende een contract met Niederrheinische Verkehrsbetriebe voor de levering van 12 Ebusco 3.0-bussen van 12 meter. B&S Group daalde 2,1 procent. Bron: ABM Financial News

