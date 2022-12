VS wil nog eens ruim 30 Chinese bedrijven op zwarte lijst zetten - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Amerikaanse regering heeft plannen om nog eens 31 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten, waardoor deze bedrijven geen Amerikaanse componenten meer mogen afnemen. Dit schreef persbureau Bloomberg woensdagochtend op basis van bronnen. Onder meer Yangtze Memory Technologies, een marktleider in China op het gebied van geheugenchips, zou op deze lijst geplaatst worden. Pas als bedrijven een speciale exportlicentie hebben verkregen van het Amerikaanse ministerie van handel, mogen de Chinese ondernemingen weer componenten afnemen. In oktober werd al bekend dat de regering van president Joe Biden beperkingen wilde opleggen aan Chinese techbedrijven. Bedrijven hadden toen 60 dagen de tijd om aan te tonen dat zij niet betrokken waren bij activiteiten die de nationale veiligheid in de VS zouden schaden. Nu een duidelijk antwoord uitblijft, zouden de VS hebben besloten om 31 bedrijven op de zwarte lijst te zetten. Bron: ABM Financial News

