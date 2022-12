BAM betaalt overheidssteun volledig terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft 115 miljoen euro aan ontvangen coronasteun terugbetaald. Dit maakte de bouwer woensdagochtend bekend. De bouwer mocht BTW- en loonheffingen vanwege de coronacrisis later voldoen van de Belastingdienst. Inmiddels zijn deze bedragen volledig betaald. "We zijn blij dat we de coronasteun hebben terugbetaald", aldus CEO Frans den Houter. "Inmiddels is onze kapitaalratio sterk verbeterd, is de kaspositie solide en hebben we recent een bestaande kredietfaciliteit hernieuwd. BAM heeft daarmee voldoende financiële flexibiliteit om onze strategie uit te voeren", concludeerde de topman. Bron: ABM Financial News

