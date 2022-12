Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een min of meer vlakke opening tegemoet in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve vandaag. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,1 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,7 procent hoger op 732,95 punten.

Beleggers zullen het vandaag vermoedelijk rustig aan doen in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond. Op dinsdag vonden zowel de Amerikaanse als Europese beurzen nog de weg omhoog na meevallende inflatiecijfers in de VS.

Die cijfers laten volgens strateeg Adam Turnquist van LPL Financial zien dat het gevecht van de Fed tegen de inflatie inmiddels resultaat oplevert en dat een "grote havikachtige verrassing" vanavond van tafel is.

"Dat wil niet zeggen dat de Fed vandaag ineens erg mild zal zijn, of zal spreken over het verlagen van de rentes volgend jaar", waarschuwde Turnquist.

Volgens Deutsche Bank kan het rentebesluit van de Fed het verschil maken tussen een kerstrally en een kerstdomper op de aandelenmarkten.

Economen van Citi denken dat de inflatiecijfers een renteverhoging van slechts 50 basispunten rechtvaardigen. Desondanks waarschuwen zij dat het risico bestaat dat voorzitter Jerome Powell toch minder mild zal klinken dan de markt wellicht hoopt.

"Powell staat voor een uitdagende keuze. Elke opmerkingen die worden opgevat als mild, kunnen een rally op de aandelenbeurzen veroorzaken en zullen leiden tot een verdere versoepeling van de financiële condities."

"Om dit te voorkomen kan Powell er ook voor kiezen om het belang van het laatste inflatiecijfer te bagatelliseren door te stellen dat er nog niet voldoende bewijs is dat de inflatie daadwerkelijk afkoelt", aldus econoom Andrew Hollenhorst van Citi.

De helft van de markt gaat momenteel uit van een renteverhoging met 25 basispunten in februari.

Maar een dergelijke verhoging is volgens fondsbeheerder Robert Pavlik Dakota Wealth Management een geval van wensdenken. Hij verwacht vandaag een renteverhoging met 50 basispunten, en in februari opnieuw. Vervolgens is er een kans dat de Fed in maart een kleinere verhoging overweegt van 25 basispunten.

"De laatste inflatiecijfers waren goed, maar niet voldoende voor de Fed om een stapje terug te doen. Iedereen die een verhoging van 25 basispunten verwacht in februari zal bedrogen uitkomen", aldus Pavlik.

Dit was volgens hem ook de reden dat de winsten op Wall Street dinsdag aan het einde van de dag wat terugliepen. "Er kwam wat rationaliteit terug in de markt."

De olieprijs is dinsdag in New York gestegen tot het hoogste niveau in ruim een week, in reactie op het koude weer in de Verenigde Staten. Een januari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3 procent hoger op 75,39 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend deden de olieprijzen een stapje terug tot 75,13 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0630. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0631 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0659 op de borden.

Bedrijfsnieuws

De Verenigde Staten willen dat ASML meer doet om de Chinese chipindustrie 'af te knellen', maar CEO Peter Wennink vindt dat zijn bedrijf al genoeg heeft ingeleverd door de nieuwe technologie EUV niet naar China te exporteren. Dit zegt de topman in gesprek met NRC.

De raad van commissarissen van Ahold Delhaize wil Peter Agnefjall voordragen voor herbenoeming als voorzitter voor een periode van vier jaar. Berenberg verhoogde woensdag het koersdoel voor Ahold Delhaize van 27,40 naar 30,40 euro, maar handhaafde het Houden advies.

Van der Valk Investment heeft een kleiner belang in Ebusco gemeld van 21,79 procent met een dito stemrecht. Op 22 oktober 2021 meldde Van der Valk nog een kapitaalbelang van 23,64 procent. Ebusco tekende daarnaast een contract met Niederrheinische Verkehrsbetriebe (NIAG) voor de levering van 12 Ebusco 3.0-bussen van 12 meter.

Brill zegt goede progressie te boeken in het opvangen van het wegvallen van zijn hoofddistributeur Turpin, en verwacht niet meer dan 1,7 miljoen euro te hoeven afwaarderen op de voorraden.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot dinsdag 0,7 procent hoger op 4.019,65 punten, de Nasdaq steeg 1,0 procent tot 11.256,81 punten en de Dow Jones-index kroop 0,3 procent omhoog tot 34.108,64 punten.