Tankan-rapport: sentiment Japanse maakindustrie verslechterd

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse maakindustrie is voor het vierde kwartaal verslechterd als gevolg van de mondiale groeivertraging. Dit bleek woensdag uit het Tankan-rapport over het sentiment bij grote bedrijven door de Japanse centrale bank.

De sentimentsindex daalde licht van +8 in september naar +7 in december. De index over september was ook al een daling ten opzichte van de meting in juli, toen een index van +9 werd geregistreerd. Inmiddels daalt de index vier metingen op rij.

Er was door economen voor december juist een verbetering naar +9 voorzien.

De index toont het percentage bedrijven dat positief gestemd is over de ontwikkelingen in de maakindustrie, verminderd met het percentage dat daar juist niet optimistisch over is.