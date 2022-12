Wall Street houdt winst beperkt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag hoger, maar de winsten die na het verschijnen van meevallende inflatiedata in de Verenigde Staten werden geboekt, worden al weer deels ingeleverd. De S&P 500 noteerde 0,7 procent hoger op 4.017,24 punten, de Nasdaq steeg 0,9 procent tot 11.245,14 punten en de Dow Jones-index kroop 0,3 procent omhoog tot 34.089,92 punten. De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in november op jaarbasis met 7,1 procent, na een stijging van 7,7 procent in oktober. Er werd een inflatie van 7,3 procent verwacht. De kerninflatie, die in oktober nog uitkwam op 6,3 procent, zakte tot 6,0 procent. Hier werd 6,1 procent voorspeld. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zei dat de kerstman een aardig cadeau had voor de Federal Reserve, "die nu de kerst met meer rust kan vieren, wetende dat de inflatie zich beweegt in de richting die ze willen." Woensdag volgt het besluit van de Fed om de rente verder te verhogen, vermoedelijk met 50 basispunten tot een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent. In de afgelopen vier vergaderingen werd de rente steeds met 75 punten verhoogd. "We verwachten dat voorzitter Powell een havikachtige persconferentie zal geven, om de aandelenkoersen in te tomen en tegenwicht te bieden aan de renteverlagingen die voor eind 2023 zijn ingeprijsd", zei Gargi Chaudhuri van BlackRock. Volgens Deutsche Bank zijn er maar weinig dagen zo belangrijk als vandaag en morgen, met de consumentenprijzen en het rentebesluit van de Fed, die het verschil kunnen maken tussen een kerstrally en een kerstdomper op de aandelenmarkten. Op macro-economisch vlak was het naast het inflatiecijfer vrij rustig. Oliekartel OPEC liet in zijn nieuwste maandrapport zijn verwachtingen ongewijzigd. De olieprijs steeg 2,8 procent, na een plus van 3 procent op maandag. De euro/dollar stond op 1,0622 en hield daarmee de winst vast na het inflatiecijfer. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde na het inflatiecijfer van 3,59 tot 3,48 procent. Bedrijfsnieuws Oracle opende hoger, maar staat inmiddels 1,4 procent in het rood, nadat het softwarebedrijf maandag nabeurs de boeken opende. De resultaten over het afgelopen kwartaal waren beter dan verwacht, waarbij Oracle vooral kon profiteren van zijn clouddiensten. Eli Lilly daalt ook bijna 2 procent na een teleurstellende outlook voor 2023. De Amerikaanse farmaceut rekent op een winst per aandeel van 7,65 tot 7,85 dollar en een aangepaste winst van 8,10 tot 8,30 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden een hogere winst van 9,16 dollar. United Airlines heeft bij vliegtuigbouwer Boeing een order voor 100 787-toestellen geplaatst. Dit maakten de ondernemingen dinsdag bekend, zonder financieel in detail te treden. Het aandeel Moderna stijgt ruim 20 procent, nadat het biotechbedrijf goede resultaten boekte met de behandeling van huidkanker. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.