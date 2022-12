Olieprijs stijgt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag in New York gestegen tot het hoogste niveau in ruim een week, in reactie op koud weer in de Verenigde Staten.

Een januarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3 procent hoger op 75,39 dollar op de New York Mercantile Exchange.

De oliemarkt "krijgt een koude klap in het gezicht terwijl de markt zich voorbereidt op wat misschien een van de koudste koudegolven in tientallen jaren kan worden", zei Phil Flynn van The Price Futures Group.

"De vraag naar stookolie zal waarschijnlijk sterk stijgen, en de veerkracht van de voorraden testen."

Een koeler dan verwacht cijfer voor de Amerikaanse inflatie zette de dollar dinsdag onder druk, wat een steun bood aan de olieprijs die in dollars wordt verhandeld.

De vorige week daalde de olieprijs nog 11 procent tot het laagste niveau in een jaar.