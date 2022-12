Europese beurzen sluiten hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten na meevallende Amerikaanse inflatiecijfers. De brede STOXX Europe 600 sloot 1,3 procent hoger op 442,60 punten. De Duitse DAX steeg 1,3 procent naar 14.497,89 punten. De Franse CAC 40 won 1,4 procent tot 6.744,98 punten. De Britse FTSE steeg 0,8 procent naar 7.502,89 punten. De consumentenprijzen stegen op jaarbasis met 7,1 procent in november, dus minder hard dan de 7,7 procent van oktober. Er was vooraf gerekend op een minder sterke daling tot 7,3 procent. De kerninflatie zakte van 6,3 naar 6,0 procent, iets beter dan de verwachte 6,1 procent. De euro steeg na het cijfer en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde, van 3,59 naar 3,48 procent. Philip Marey wees er op dat de woonlasten minder hard stegen "en dat is doorgaans de post die het langst doorwerkt in de kerninflatie. Dit lijkt een signaal dat het beleid van de Federal Reserve vruchten begint af te werpen." Marey bevestigde dat het inflatiecijfer het rentebesluit van de Fed morgen niet meer zal beïnvloeden. Daar rekent de markt op 50 basispunten erbij. Wel denkt hij dat de Fed gerust de renteverhoging in februari tot 25 basispunten kan beperken, als de trend van de inflatie op deze manier doorzet. Intussen denken valutaspecialisten dat de Europese Centrale Bank donderdag kan verrassen met een renteverhoging van 75 basispunten, hoewel de verwachting voorlopig nog op 50 basispunten ligt. Bank of America meldde in een rapport dat beleggers op korte termijn negatief zijn over Europese aandelen, maart p de middellange termijn zou het plaatje rooskleuriger zijn. Duitsland bevestigde vanochtend de daling van de inflatie in november naar 10,0 procent op jaarbasis. De Duitse ZEW-verwachtingsindex daalde conform verwachting naar 23,3 negatief. Daarmee deed de index het beter dan verwacht. De Britten zagen de werkloosheid in oktober op 3,7 procent uitkomen, 0,1 procentpunt meer dan een kwartaal eerder. OPEC hield dinsdagmiddag zijn verwachtingen voor de groei van de vraag naar olie ongewijzigd. De olieprijs steeg fors. Een januari-future West Texas Intermediate stond 3,2 procent hoger op 75,55 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0659. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er nog 1,0537 op de borden.



Bedrijfsnieuws Deutsche Lufthansa heeft dinsdag de winstverwachting voor 2022 verhoogd, omdat de vraag naar vliegreizen sterk aantrekt. De koers van het aandeel sloot 3,7 procent hoger. Thales verloor 2,8 procent in Parijs. STMicroelectronics zag de koers daar met 3,4 procent oplopen. De halfgeleidersector deed het sowieso goed. In Amsterdam wonnen de koersen van de aandelen van ASML en ASMI ruim 4 en bijna 3 procent. Een sterke stijger in Frankfurt was Adidas, met 5,5 procent. Futures Wall Street



De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag hoger. De S&P 500 steeg 1,5 procent tot 4.048 punten, de Nasdaq klom 2 procent tot 11.370 punten de de Dow Jones-index steeg 0,7 procent tot 34.255,59 punten.v Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.