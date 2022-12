AEX knalt omhoog na meevallende inflatiedata Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist dinsdag aanvankelijk flink te stijgen na meevallende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, maar leverde een deel van die winst richting het slot ook weer in. De AEX won alsnog 1,7 procent bij een eindstand van 732,95 punten. De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in november op jaarbasis met 7,1 procent, na een stijging van 7,7 procent in oktober. Er werd een inflatie van 7,3 procent verwacht. De kerninflatie, die in oktober nog uitkwam op 6,3 procent, zakte tot 6,0 procent. Hier werd 6,1 procent voorspeld. Op maandbasis stegen de consumentenprijzen met 0,1 procent en kwam de kerninflatie uit op 0,2 procent. Ook deze cijfers vielen mee. In een reactie zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade dat de kerstman een aardig cadeau heeft afgeleverd bij de Federal Reserve, "die nu de kerst met meer rust kan vieren, wetende dat de inflatie zich beweegt in de richting die ze willen." Woensdag volgt het besluit van de Fed om de rente verder te verhogen, vermoedelijk met 50 basispunten tot een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent. Voor het rentebesluit van de Fed is het inflatiecijfer van vandaag geen factor die het besluit nog kan beïnvloeden. "Maar als de cijfers die hierna volgen de vandaag getoonde trend bevestigen, dan kan de Fed op 1 februari met een redelijk gerust hart kiezen voor een verhoging met 25 basispunten", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. Op macro-economisch vlak was het dinsdag verder vrij rustig. De olieprijs steeg 3,5 procent. Oliekartel OPEC bevestigde in zijn maandrapport de verwachtingen voor dit en volgend jaar. De euro/dollar handelde voorafgaand aan het Amerikaanse inflatierapport licht hoger op 1,0545 en is daarna gestegen en noteerde op 1,0659 rond het slot in Amsterdam. De Amerikaanse tienjaarsrente is gedaald van 3,59 tot 3,48 procent. Stijgers en dalers Tech en vastgoed deden goede zaken in de AEX, profiterend van een dalende rente. ASML en Prosus gingen aan kop met een plus van ruim 4 procent en Adyen won net 4 procent. Unibail-Rodamco-Westfield steeg ruim 3,5 procent en Just Eat Takeaway 3 procent. Defensieve waarden als Unilever en Wolters Kluwer leverden in, maar de verliezen waren beperkt. Hekkensluiter KPN verloor een procent. WDP, Inpost en CTP profiteerden in de AMX, met winsten van rond de 3,5 tot ruim 4,5 procent. Aperam steeg dik 3,5 procent nadat het aandeel getipt werd door de bekende beursgoeroe Geert Schaaij. De verliezen beperkten zich tot een half procent voor Alfen en ABN AMRO en een procent voor JDE Peet's. Galapagos won bijna een procent. Het biotechbedrijf presenteerde resultaten van een onderzoeken sprak zelf van "bemoedigende" uitkomsten. Air France-KLM steeg licht ondanks een koersdoelverlaging door Deutsche Bank. Sectorgenoot Lufthansa verhoogde de outlook en United Airlines plaatste een recordorder bij Boeing. Ordina won ruim 3,5 in de AScX en Vivoryon ging aan kop met een plus van bijna 4 procent. Nedap en Accsys daalden bijna een procent en Ebusco een half procent. Envipco daalde ruim een half procent na de uitgifte van meer dan 5,6 miljoen nieuwe aandelen tegen een prijs van 2,66 euro per stuk. Dat is een korting van ruim 8 procent. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteren dinsdag rond het slot in Amsterdam in het groen, met een winst van 2 procent voor de Nasdaq. Bron: ABM Financial News

