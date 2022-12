OPEC houdt verwachtingen stabiel

(ABM FN-Dow Jones) De OPEC heeft zijn verwachting voor de groei van de vraag naar olie in 2022 en 2023 ongewijzigd gelaten ten opzichte van een maand geleden. Dit bleek dinsdagmiddag uit een nieuw oliemarktrapport van het kartel.

OPEC rekent nog altijd op een groei van 2,55 miljoen vaten per dag in 2022 bij een totale olievraag per dag van 99,56 miljoen vaten per dag.

De verwachte groei voor 2023 werd gehandhaafd op 2,24 miljoen vaten per dag en het totaal op 101,80 miljoen vaten per dag.

Kijkend naar het aanbod van niet-OPEC-landen, verwacht het kartel vooralsnog ook geen wijzigingen. In 2022 komt de productiegroei van deze landen uit op 1,9 miljoen vaten per dag en in 2023 op 1,5 miljoen vaten per dag.

De nieuwste ramingen duiden erop dat Rusland vooralsnog weinig pijn ondervindt van de westerse sancties in reactie op de invasie van Oekraïne. Sinds een week is een prijsplafond van kracht op Russische olie en geldt een importverbod in de Europese Unie.

Volgens OPEC is de Russische olietoevoer door de EU-ban in november met circa 1 miljoen vaten per dag gedaald, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Andere regio's compenseren dit, volgens het kartel. Zo neemt Turkije fors meer olie in, tot 400.000 vaten per dag.